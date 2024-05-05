業主減價吸客　青衣兩房戶劈價近百萬成交

樓市撤辣後二手交投經過一輪大爆發後，近期已逐步轉淡，業主要透過大幅減價吸客。青衣盈翠半島兩房戶劈價近100萬元，以762.8萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城26座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以580萬元沽出，呎價約11,219元。原業主持貨11年帳面獲利約120萬元，單位升值約26%。

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新界區

●美聯陳少鴻指出，馬鞍山雅濤居2座中層A室，實用面積約779方呎，三房間隔，早前以1,000萬元放，而買家為區內業主，受惠撤辣，議價後以960萬元承接單位，呎價約12,323元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山富輝花園1座低層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原叫價500萬元，放盤3個月減價15萬元，以485萬元已補價自由市場價售出，呎價約11,253元。

●中原李嘉龍表示，大埔中心錄本月首宗成交，單位為23座中層E室，實用面積約325方呎，兩房間隔，以375萬元沽出，呎價約11,538元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺牽晴間3座高層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，開價約473萬元，減至450萬元易手，呎價約11,450元。

●利嘉閣何億儂表示，青衣盈翠半島8座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望山景及汀九海景，原叫價860萬元，議價後以762.8萬元成交，呎價約14,585元。

●美聯樊志聰指出，青衣盈翠半島2座中層H室，實用面積約518方呎，兩房間隔享海景，3月叫價約890萬元，減至約854萬元售出，呎價約16,487元。

●晉誠地產鄧錦雄表示，深井碧堤半島33座中層A室，實用面積約808方呎，三房連套房間隔，成交價910萬元，呎價約11,262元。

●祥益古文彬稱，屯門豫豐花園12座低層H室，實用面積約362方呎，兩房間隔，減價40萬元，以380萬元轉售，呎價約10,497元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天盛苑A座中層1室，實用面積約646方呎，三房間隔，減價22萬元，獲白居二中籤者以398萬元未補價第二市場價承接，呎價約6,161元。

●中原關偉豪表示，將軍澳居屋唐明苑C座高層7室，實用面積約426方呎，兩房間隔望山景，未補價第二市場叫價380萬元，減價後以370萬元易手，呎價約8,685元。

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