新盤市場續旺　何文田站項目兩日累沽202伙

發展商積極推盤，新盤市場繼續主導樓市，市場於周六、日錄約230宗一手買賣，主要來自期內展開次輪銷售的何文田站樓盤，兩日沽出202伙。至於元朗站項目亦持續收票，並已錄逾3,600張入票，超額逾11.7倍。

●朗賢峯第IIB期次輪沽202伙 佔可售單位逾八成

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，截至今日下午6時，項目兩日次輪銷售共沽出202伙，佔可供發售248伙逾80%。

連同第IIA期的招標成交，朗賢峯項目於短短11日內累售504伙，套現逾62億港元。

朗賢峯第IIB期今展開B組時段銷售 推182伙

根據成交紀錄冊，項目昨日合共售出66伙，成交價由718.7萬至2,046.3萬港元，套現約9.2億元。

扣除上述已售單位，今日餘下182伙供B組買家揀選，現場聚集大批買家，氣氛熱鬧。

The YOHO Hub II收逾3600票 超額逾11.7倍

雖然過去數天天氣不穩，但無阻參觀人潮。據了解，現樓示範單位於過去周三(1日)開放至今，累計超過20,000參觀人次，反應熱烈。

資料顯示，項目於上周二(4月30日)公布首張價單，涉及188伙，折實平均呎價約14,338元，較逾兩年前的上一期低約28%。發展商於周六(4日)加推價單第2號，提供94伙，折實平均呎價約15,038元。兩批單位折實價由682.92萬至1,332.56萬元。

The YOHO Hub II第二價單推94伙 折實每呎均價15038元

新一批單位涵蓋40伙兩房單位，54伙三房單位，扣除最高15.5%折扣後，折實價介乎684.36萬至1,332.56萬元。當中，售價最低為第8座5樓D室，實用面積467方呎，兩房間隔。最高售價為第8座48樓及49樓H單位，三房一套連儲物室間隔，實用面積901方呎。

VICTORIA COAST三房戶招標以3000萬售出

●華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周日(5日)以招標形式沽出1伙，單位為A座16樓2室，三房連套房及工作間戶型，實用面積1,367方呎，成交價為3,000萬港元，呎價約21,946元。

據悉，買家為港島區專業人士，預計購入單位作自住用途。連同上述成交，項目於周內已連沽2伙。

星凱‧堤岸三房戶售1149萬 3月至今累沽224伙

●中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸銷情持續，周日(5日)售出兩伙，項目5座38樓A室，單位實用面積673方呎，三房間隔享山景，成交價1,149.8萬港元，呎價約17,085元。

另一宗成交為5座39樓F室，實用面積346方呎，以669.8萬元售出，呎價約19,358元。

他續指，項目自3月起至累沽224伙，銷售額逾24.5億元。而樓盤開售至今售出1,153伙，佔全盤1,335伙逾86%。

會德豐地產旗下日出康城樓盤沽4伙 涉2464萬元

●會德豐地產旗下將軍澳日出康城樓盤周日(5日)連錄成交，集團副主席兼常務董事黃光耀表示，項目第12A期SEASONS PLACE、以及第12B期PARK SEASONS於今日再沽4伙，涉及金額2,464萬元。整個SEASONS系列至今售出714伙，佔可售單位逾87%，套現逾45.3億元。

今日售出單位PARK SEASONS佔3伙，均為兩房開放式廚房間隔，實用面積448至453方呎，售價由653.1萬至659.2萬元，呎價約14,552至14,652元。

餘下一伙售出單位為SEASONS PLACE第3B座61樓E室，實用面積322方呎，一房開放式廚房設計，成交價495.3萬元，呎價約15,382元。