【多相】九龍兩房主盤308萬元開拍　呎價僅「7字頭」

本周樓市約有100個二手物業推出拍賣，當中不少為細價上車盤。其中，環亞物業拍賣周二(7日)將推出約57項物業，其中，牛頭角仁寧大廈中層B室銀主單位，實用面積約418方呎，兩房間隔，開拍價308萬港元，呎價僅約7,368元。該項目一個高層同室單位，去年初以約400萬元成交，呎價約9,569元。

同場亦推拍同區淘大花園J座中層4室兩房銀主盤，實用面積約378方呎，開價396萬元，呎價約10,476元。該單位銀行網上估價約477萬元，最新推拍價低約81萬元或約17%。

另外，黃開基拍賣行將於周三(8日)推出約20項物業，包括紅磡福年新樓B座高層6室銀主盤，實用面積約413方呎，減價40萬元或約12.5%，僅以280萬元翻拍，呎價約6,780元。同廈A座高層2室，面積相同，去年以約500萬元易手，呎價約12,107元。

忠誠拍賣同日亦推拍約23項物業，當中，葵涌中心連平台業主盤，單位實用面積約351方呎，連約151方呎平台，以300萬元推拍，呎價約8,547元。去年該項目一個高層A室，面積相同，以約490萬元轉售，呎價約13,960元。