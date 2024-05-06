東方日報B1：資本開支超級周期快降臨　料涉額年增39萬億

踏入後新冠疫情時代，高通脹、高利率的環境使各個發達經濟體面臨更大挑戰，國際貨幣基金組織(IMF)、世界銀行等機構都認為全球經濟增速正在放緩。不過，在能源轉型、人口結構變化、供應鏈重組、地緣政治衝突等大趨勢下，全球企業正大幅增加投資。南非最大基金公司晉達(Ninety One)估計，在這些具變革意義的宏觀趨勢推動下，按照基礎情景，全球每年資本開支將大增2.5萬億美元(約19.5萬億港元)，樂觀情景下甚至會增加5萬億美元(約39萬億港元)，一個超級周期即將來臨！

晉達投資研究所宏觀研究主管Sahil Mahtani接受本報訪問時直言，在能源轉型的趨勢之下「除非有種創新方式能夠解決氣候變化問題，否則下一個資本超級周期至少會持續10年」。

根據晉達的研究報告，按保守估計，到2030年全球的本地固定資本形成(GFCF)總額每年會額外多出12至24%(相比起趨勢水平的額外增量)，使全球GFCF的年均幅合增長率達到8至13%。

他更指出，當多項因素(能源轉型、國防支出等)同時推動資本開支高於上一個周期，「那麼我們可能會看到更高的名義生產總值(GDP)、更高的通脹、長期停留在周期高位的債券孳息率……如果你認為2%的通脹是之前一個周期的上限，那麼接下來的超級周期來臨時，2%的通脹很可能只是下限，甚至有時可能會顯著地高於2%。」

與此同時，資本開支超級周期也可能成為股市的增長引擎，惟其受益者不僅限於科技業。Mahtani認為，科技行業的優勢將變得不太明顯，甚至可能逆轉，因為每個周期都有不同的領跑者。他引述美國大文豪馬克吐溫的名言「歷史不會重演，卻總有相似之處」，指「1980年代由日本股票佔據主導地位；到了1990年代則由科技股跑出；2000年代是新興市場；2010年代則依然是科技股」，故此下一個周期有其他主題取而代之也不出奇。

提到科技行業，自然不得不提去年起一直受市場追捧的人工智能(AI)。在晉達的預測中，AI主題只會貢獻約0.4個百分點的增量GFCF，因為該數字只估算了來自新數據中心的投資建設需求。相比起市場上多數分析員都關注AI基建，如數據中心、晶片的影響，Mahtani卻有着截然不同的解讀。他說︰「AI主題與能源轉型主題相互作用的。」由於數據中心本身將要用到大量的能源，由AI帶動的能源資本開支絕對不容小覷。

他指，「正如朱克伯格(Meta行政總裁)最近所言，在遇到數據中心的技術瓶頸之前，我們可能會先遇到電力供應的瓶頸。」

至於具體的受益者，他認為遍及許多不同行業，包括再生能源和電網基礎設施、工廠自動化、建築與工程、半導體製造、電子零件及設備、金屬和採礦業、國防等。就地區而言，根據目前全球各地企業的收入構成，潛在影響最大的會是英國，而美國、亞洲也是先進製造企業的基地，預期也會受益。

另外，就股市而言，英國及新興市場（亞洲除外）的股市對於資源及公用事業的風險敞口最高。