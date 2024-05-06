【產經專題】即食麵股尋寶　營多更勝日清康師傅？

事實上，ICBP麵食部門收入增長去年已經放慢，原因是旗下Pinehill去年初因為美元短缺無法採購足夠的原材料，一度要減產，所以無法捕捉市場需求。Pinehill是ICBP於4年斥29.98億美元全購的食品製造和分銷商，主要業務是獲授權在沙特阿拉伯、尼日利亞、埃及、加納、肯尼亞、摩洛哥、土耳其和塞爾維亞生產及銷售營多，覆蓋5.5億人口，計及出口，可接觸的消費者還會多3億。

近年頻加價 需求仍旺

Pinehill近年已因應通脹多次加價，國際貨幣基金組織(IMF)早前預測，土耳其、埃及、尼日利亞、加納今年通脹分別高達59.5%、32.5%、26.3%及22.3%。野村指出，民眾消費降級下，加價也不改營多需求旺盛，況且麵粉價格穩定，低於大米、咖啡和糖；又估沙特今年銷售額增長15至20%，印尼銷量亦會有中單位數增長。

微觀地看，Pinehill市場份額超過七成，不遜ICBP的大本營印尼，於中東和非洲擁有強大的分銷網絡，非競爭對手所能比擬，預計ICBP營銷推廣開支佔收入比重會持續低企，加價或成本下降所帶來的毛利增長更能直接轉化為盈利。ICBP去年銷售及分銷成本佔收入比重為11.09%，比日清低2.78個百分點，跟康師傅及統一計及飲品業務分別高達22.23%及21.95%比較更低約一半，成為勝負之關鍵。

作為台商西進成功示例的康師傅和統一，收入增長較為落後。統一董事長羅智先去年喊出5年內讓收入升至500億元人民幣的目標，早前進而稱這並非口號，而是「生存線」，愈慢達標在中國市場競爭會愈益吃力。日清母企的財務總監矢野崇把去年後期本港銷量下跌歸因於移民和北上消費，內地方面透過開拓北方和西部新市場，銷量仍有增長。

統一今年收入有望回升

券商富瑞引述統一管理層指，逾九成收入來自即食麵的食品業務，收入今年有望回復增長，但不是全靠更好的即食麵，還有潛在市場規模「比即食麵大最少10多倍」的預製菜，過百款開發當中。

就低得可憐的經營溢利率，統一打算減少折扣和促銷，但也會加碼營銷增加產品曝光率，又期望以愛誇(高檔天然礦泉水)、海之言(電解質補充飲品)等高毛利貨改善整體毛利率，預期去年下半年推出的非濃縮還原果汁3年內實現規模效應。

事實上，摩根士丹利對統一和康師傅也着眼於旅遊復甦提振飲品需求，並與建銀國際關注棕櫚油價格近期回升。建銀估康師傅今年即食麵收入能升3%，產品組合改善有助毛利率。大摩對康師傅和統一的目標價分別為11元及4.9元，評級分別「增持」和「減持」。