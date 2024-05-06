金管局阮國恒：虛擬銀行發展符預期

虛擬銀行開業踏入第4年，香港金融管理局副總裁阮國恒認為，雖然8間持牌虛銀的發展速度不一，但基本上符合業務計劃，其發展速度則屬各行商業決定。截至去年底，虛銀總客戶人數達220萬，貸款總額達190億元，按年分別增長20%和19%。

他指，虛銀推出的目的是更全面覆蓋零售客戶群，同時推展中小企貸款業務，以達至普惠金融。目前虛銀在零售層面的上客量不俗，引入競爭下亦使傳統銀行加速數碼改革，並有部分虛銀開始涉足中小企業務，認為虛銀的發展有所進展，相信商業數據通(CDI)能助他們進一步推展業務。

就去年個別虛銀的預期信貸損失飆升，阮直言，信用卡的拖欠比率有上升趨勢，多年來無抵押貸款違約與個人破產數字有一定的關係，因此破產宗數上升亦拖累違約，而目前數字僅為小數目，並不擔心港銀整體的信貸質素。

金管局於4月30日就更改「虛擬銀行」的名稱為「持牌數字銀行」諮詢香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及8間虛擬銀行，諮詢為期一個月。

另外，「信資通」推出至今一個多星期以來，截至5月2日，市民已從3家信貸資料服務機構一共索取近一萬份信貸報告。當中，有市民反映3機構的信貸評分存差異，據了解，由於個別機構可能會採用不同的信貸評分模型及來自其他來源的資料，因此評分可能有所不同。