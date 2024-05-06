港交所：虛擬資產ETF創造投資新契機

以虛擬資產作為相關資產的ETF(交易所買賣基金)是近年新興及發展較快的產品類型，根據研究及諮詢機構ETFGI的數據，全世界與加密資產相關的ETP(交易所買賣產品)的資產管理規模在今年2月底已達近700億美元，較2023年底的151.2億美元增加超過3倍。隨着虛擬資產ETF市場不斷發展，投資者可以藉此分散投資組合及捕捉新的投資機遇。是次專欄將介紹虛擬資產ETF的特點，以及香港市場上的相關產品。

交易程序簡單方便

如果想投資虛擬資產，不一定要直接購買和持有。對於想用方便、划算、在受監管的平台上進行買賣的投資者來說，可以考慮使用虛擬資產ETF進行交易。虛擬資產ETF有如其他股票一樣，可以透過一般的股票經紀商買賣，投資者可以省去額外在虛擬資產平台開戶、開賣、儲存等程序。而且ETF發行人亦會委託專業的託管人負責保管虛擬資產，降低被偷或遺失的風險。

虛擬資產ETF當中亦有不同的種類，其中一類是以在受監管的交易所上買賣的加密貨幣期貨合約(例如比特幣和以太幣期貨合約)為主要投資標的的虛擬資產期貨ETF，方便投資者以較低的入場門檻投資，實現風險分散。

豐富投資產品選擇

香港近年亦推出了多隻虛擬資產期貨ETF，增加了投資者參與交易虛擬資產的選擇，亦進一步加強香港作為亞洲頂尖ETF市場的地位。該批三隻投資於比特幣及以太幣期貨的虛擬資產期貨ETF於2022年底及2023年初於香港交易所上市以來，廣受投資者歡迎，並有暢旺的成交數據，日均成交量由2023年的890萬元大增至2024年第一季的5,130萬元，同時也錄得了5.29億元的資金注入。截至2024年3月底累積市值已達12億元，按年躍升255%。

證監會於2023年12月亦確認允許虛擬資產現貨ETF在香港推出，支持香港成為加密貨幣交易中心；同時，香港交易所亦是亞洲第一個提供虛擬資產現貨ETF的市場。本欄將在下期介紹虛擬資產現貨ETF的特色，敬請關注！

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁（Brian Roberts）