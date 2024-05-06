傳中金高級銀行家遭降職減薪　部分恐失董事總經理銜頭

據指，作為新績效評級計劃的一部分，中金銀行家將被分5個級別，其中只有5%屬於最高級別，接下來的45%將屬於第2級別，第3及第4級別分別佔20%，10%屬最底層級別。第4級別的人將在其職銜範圍內小幅降職，至於排名最後10%的人將被降職，例如由董事總經理降為執行董事，或由副總裁降為助理。

報道提到，在金融機構及大公司，降職的情況極​​為罕見。有員工認為，中金的績效計劃是該行在不裁員的情況下削減成本的一種方式，原因是裁員通常會導致巨額重組費用。

在內地，企業解僱員工並不容易。知情人士指，實施降職或者以降職作威脅，可能會引發銀行家辭職，從而使公司能夠透過自然流失來減少員工數量。

中金在全球有超過15,000名員工，其中投資銀行家超過2,000名。知情人士稱，該公司目前在各業務部門有約300名董事總經理，其中約100名在投資銀行部門。

據報，上月中金通知在內地的銀行家，其基本工資將被削減多達25%。有指業績排名首兩位的銀行家，將在年底前獲以花紅形式退還減薪部分。