積金評級：4月MPF人均蝕600元　今年回報仍為正數

積金評級發布強積金表現調查，強積金在4月份錄得約0.24%的輕微虧損；按港元計算，投資虧損約28.5億港元，即475萬名強積金成員平均虧損約600港元。但今年首4個月的投資收益仍為正數，約257億港元，相當於每位成員的平均投資收益約5,400港元。

計入4月份供款後，估算截至4月底，強積金總資產約為1.18萬億港元，較3月底增加約11.5億港元，今年迄今增加約435億港元；相當於強積金成員平均賬戶結餘約249,100港元，較3月底增加約240港元，今年至今增加約9,200港元。

積金評級指，美股基金不僅是4月份表現最差的強積金資產類別，中港股票基金也跑贏美股基金約9.95%。這種情况發生在強積金成員向美股基金注入創紀錄的92億港元之後，這突顯了捕捉市場時機的困難和高風險。強積金成員應專注於多元化和長線投資，而不是捕捉市場時機。」

儘管強積金資金大量流入美股基金，但超過17%市場份額的中港股票基金仍是強積金最重要的資產類別，現在已連續3個月錄得正回報，這是一年多以來的首次。

該機構又指，通脹和利率前景仍然是關鍵，但情況不太穩定。可以肯定的是，市場會獎勵那些能實現穩健盈利增長的公司。積金局推出的低收費預設投資策略基金屬多元化投資，繼續是積金評級2024年的首選投資方式。