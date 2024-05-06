平保傳反對祈耀年連任滙控董事

平保未有回應傳言，但外界普遍相信原因不外乎是平保去年支持分拆亞洲業務遭否決，事關其他反對票超過1%的董事不過只有3人（段小纓、莫佩娜、高安賢），況且能有足夠股份令祈耀年遭受如此反對的股東，平保一定有份，可見平保仍不太滿意滙控的戰略方針。

除董事會事先建議否決的決議案外，所有決議案均獲通過，祈耀年亦連任董事。滙控發言人稱，這樣的結果反映股東壓倒性地支持集團的決議案。

祈耀年求去不免令外界意外，主席杜嘉祺首輪任期2026年屆滿前便要找第3位CEO。滙控前副主席施俊仁向英媒稱，「杜嘉祺要求高，但總能找出最好的人……大家都很忠於他」。

然而，由於現時滙控股價與杜嘉祺2017年上任時差不多，一名前滙控高層向英媒評論杜、祈兩人力推集團「重返亞洲」戰略時稱，「中美冷戰變得更冷，加上中國經濟放緩、美資基金不願投資中國股票……不算很成功。」基金公司安本則評論，滙控管理層已很努力降低業績對息口的敏感程度，也有財富管理等增長相當不錯的業務。