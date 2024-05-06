調查：逾7成港富裕人土指撤辣後置業意欲更高

港府於今年2月底宣布樓市全面撤辣。花旗香港於今年4月就香港撤辣後，聚焦富裕人士（流動資產達150萬港元或以上）的置業意向進行調查發現，50%認為現在是置業的更好時機，40%認為沒有任何影響，8%則認為現在是更差的置業時機。

據調查，72%表示現在的置業意欲更高；與一般受訪者相比，「撤辣」後富裕人士更願意購買物業作為投資（46%），其次是為子女置業（34%）和收租（25%）。只有6%表示在「撤辣」後置業意欲下降。持有物業的富裕受訪者中，62%表示現在比「撤辣」前更有興趣換樓，只有3%表示不太感興趣。有子女（77%）、家庭月入超過8萬港元（75%），以及曾持有物業的富裕人士（81%2表示「撤辣」後現在更有興趣置業。

對於樓市前景預測，54%、62%和57%預計未來6、12和24個月樓價將會上升；而31%、21%和26%認為樓價將維持不變。只有13%、16%和15%認為樓價將在未來6、12和24個月內下降。

在所有已撤銷的「辣招」當中，最多富裕受訪者留意到「額外印花稅」（SSD，65%）及「買家印花稅」（BSD，61%）。 在有興趣置業的富裕人士之中，42%認為取消額外印花稅是他們增加置業意欲的原因之一，其次是放寬按揭成數上限（41%）和取消買家印花税（36%）。

花旗指，是次調查結果反映了撤辣後市民普遍看好未來樓市，對潛在買家的置業意欲發揮了提振作用。