金管局：續採防禦性高策略管理外匯基金

今年首季外匯基金投資收益543億元，金管局總裁余偉文表示，第一季市場憧憬美國可能會減息，所以股市尤其是美國、日本做好；同時由於息率高企，利息收入佳，即使債券價格調整，仍利好整體的債券收益。不過，整體經濟環境仍然複雜，地緣政治風險持續上升，未來將繼續採用防禦性高的策略管理外匯基金，保持足夠的流動性，應對不同金融風險。

展望第二季，美國通脹仍居高不下，市場以及聯儲局對減息的預期有所延遲，環球市場債券及股票價格亦同時回落；與此同時，港股和內地股票上升，市場的波動性仍然巨大。

首先是美國的經濟情況，通脹情況仍反覆，美國的減息時機和速度均有很大的不確定性，影響到環球市場；第二當然是內地的經濟復甦，假期的出行人數及消費走強，惟情況能否持續令人關注。另外中東地緣政治局勢升級，或使商品價格推高，而令到通脹升溫，均對投資前景帶來影響。

另外，余偉文確認今年的國際金融領袖投資峰會將於11月18至20日舉行，該局去年年底已經開始發信邀請不同的金融機構、銀行或資管公司的總裁和主席，現時的反應不錯，已經收到50至60個確認，希望有更多環球有重要性的金融領袖來香港，了解香港、內地以至亞洲的發展。