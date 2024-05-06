財庫局：持份者大致贊同修訂《公司條例》及引入默示同意機制

為推動上市公司及非上市公司以無紙化方式通訊，港府建議修改《公司條例》，引入默示同意機制及簡化通知要求，省卻以郵寄方式發出文件，目標今年下半年向立法會提交有關修訂條例草案。財經事務及庫務局強調，未來會加強公眾教育，以防騙案。

財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)姜子尚指，是次修例建議主要涉及公司利用網站及股東的通訊方式，政府一直密切留意市場最新變化及科技發展，以為企業提供方便營商的環境。至於現行股東要求公司以印刷方式提供文件或資料的保障，不會改變，相信有關安排在便利營商及保障股東之間取得合理的平衡。

有關建議的公眾諮詢已於今年1月結束，他指，正審視收集所得的建議，會充分考慮所有意見，包括是否設立過渡期。另外，早前的業界簡介會中，包括上市公司、公司秘書、律師、會計師及保險業、商會等在內的持份者，大致贊同建議修例及引入默示同意機制、免除另行通知要求。

有議員關注，現行電子騙案猖獗，改以電子通訊會增加騙案風險。姜氏指，未來會多方面加強宣傳，而公司註冊處會也會與執法部門等合作，加強公眾教育。

自2010年起，公司條例已引入便利企業以電子方式與股東通訊的相關規定。現行條例下，企業須事前取得股東同意，方可透過電子郵件或上載至公司網站等電子方式與股東通訊。