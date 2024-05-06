港府冀明年起實施證券無紙化　修訂條例草案擬年內交立會

為實行港股無紙化，港府計劃修訂《印花稅條例》及訂立和修訂相關附屬法例，並擬在今年內向立法會提交條例草案，期望在2025年起分階段實施無紙化證券市場制度。

財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)陳詠雯表示，本港現行上市公司逾2,600間，要實行證券無紙化，也需要準備工作，包括委任其核准證券機構、修訂其自有公司章程等，希望當市場準備就緒時，方正式全面推行，料需時約5年，初期會先聚焦香港公司及其本身制度與證券無紙制度相融的公司。

她提到，內地、開曼群島及百慕達註冊成立的公司，已涵蓋大部分現行上市公司，預計在5年之內能參與證券無紙市場的制度。在推行時，會留意企業及投資者需要哪方面的協助，亦會透過香港證監會轄下的投資者及教育理財委員會(投委會)進行投資者宣傳笗教育。

香港證監會市場監察部執行董事梁仲賢補充，不會強逼所有投資者將手頭上的實物股票無紙化，投資者可以自行選擇是否轉換成電子股票，相信港股無紙化後，投資者會留意到股票無紙化的好處，會自行「轉會」。

有議員指，股份過戶處現行不受監管，未見有大問題出現，憂慮納入監管後，會否出現系統故障等風險，局方是否有足夠的技術、資源等配套做好監管工作。梁氏指，證監會最關心證券登記機構的系統運作，現時只有十數間，強調證監會有監管不同市場參與者、市場基建設施的經驗，內部亦有足夠人手，有信心能做好相關監管工作。