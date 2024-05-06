富蘭克林鄧普頓：追蹤日股ETF值得考慮

富蘭克林鄧普頓交易所買賣基金及環球指數投資組合管理部主管Dina Ting表示，去年日圓貶值加上日本藍籌股受到追捧，激發東京市場的樂觀情緒。宏觀經濟從預期的通縮環境轉向通脹，強勁的企業盈利以及日本企業的治理改革，例如更大的股東主導權，正在進一步助燃2024年的樂觀情緒。

儘管日本在2023年第三季出人意料地出現技術性衰退，經濟排名更被德國超越，滑落至世界第三大經濟體，但日本市場仍然樂觀。儘管日本的私人消費和資本支出依然低迷，但薪資增長前景樂觀，將為經濟帶來支撐。

去年日本薪資的增幅達到令人鼓舞的3.6%，是30年來最高的增長率，但經濟學家預計，2024年的薪資增長將會更進一步。事實上，日本工會領袖一直呼籲加薪幅度超過去年水平，日本首相岸田文雄也敦促商界維持更廣泛、更持續，並且高於通脹的加薪幅度。

Dina Ting指，由於價格上漲以及美國經濟穩健支撐汽車和機械銷售，日本上市製造商的淨利潤總額在4至12月期間的年化增長超過20%。事實上，富時日本RIC Capped指數今年已上漲5.8%，最大漲幅正是來自以汽車為主的非必需性消費行業。

由於繼續對中國市場表現失望，投資者已將投資轉向其他亞洲市場。儘管面臨人口挑戰(其他高收入國家也面臨着相同的挑戰)，但日本不僅受益於企業利潤持續增長的氛圍，還受益於比台灣和南韓等以半導體為中心的市場更多元化的環境，台灣和南韓市場的資訊科技產業分別佔其股市基準的63%和33%。

Dina Ting稱，這並不表示日本半導體產業的重啟無關緊要。相反，這是他們認為其市場可能存在更多潛在上行空間的另一個原因。正如其他政府一直強調需要發展國內晶片產業，日本官員也一直在推動重建先進晶片的本土製造業領導地位。

本月，由於索尼和豐田等重量級公司的支持，台灣最大的晶片製造商宣布計劃擴大其在日本南部熊本地區的業務，目標是在2028年之前在當地投產第二間工廠。該新工廠獲得日本政府約49億美元的補貼，兩間工廠連續獲得政府的鼎力支持，不僅有助產業發展，更會帶動就業和當地經濟發展。

Dina Ting認為，這些趨勢可能為日本企業打下基礎，延續薪資增加的良性循環，最終說服該國央行退出其負利率政策。對於目前正重新評估其環球資產配置的投資者來說，富蘭克林鄧普頓認為要成本效益較高的投資方法提高日股配置，追蹤日本股市的ETF值得投資者考慮。