內地五一假期總票房逾15億人幣　觀影人次見歷史次高

貓眼研究院高級分析師張彤表示，今年五一長期假期間，首日的票房表現超出映前預期，主要源於當日購票的佔比高於去年，觀眾即時購票的熱情高漲，影片臨上映及開畫日的營銷熱度和口碑更加重要。另外，對比疫情後其他節假日檔期觀眾畫像，五一檔僅比春節檔年輕，電影市場仍需要更多「年輕向」內容。

港產片《九龍城寨之圍城》以2.55億元票房，位列票房第三位；首位是《維和防暴隊》4.06億元，其次是《末路狂花錢》3.92億元。報告指出，《九龍城寨之圍城》為近5年最高口碑港產動作片，目前貓眼、豆瓣平台評分均為近5年港產動作片最高，口碑帶動電影上映後翌日「逆襲」。

報告提到，在電影供應持續發力、大眾入場睇戲意願持續上升的推動下，內地電影市場「回暖勢頭依舊旺盛」，電影行業仍存在持續增長的潛力及空間。