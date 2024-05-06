置富花園海景兩房減價55萬沽　呎售1.2萬元

港島屋苑繼續錄減價成交，薄扶林置富花園海景兩房單位，減價55萬元，以530萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原郭詠媚表示，薄扶林置富花園11座高層E室，實用面積約439方呎，兩房間隔，享海景，以585萬元放售，以530萬元成交，呎價約12,073元，新買家為同區客。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角百福花園鴻福閣高層F室，實用面積約546方呎，兩房設計，望樓景，叫價約628萬元，以555萬元獲承接，呎價約10,165元。

●中原張略欣指，鰂魚涌南豐新邨2座高層H室，實用面積約570方呎，三房間隔，望山景，單位去年放盤，剛以573萬元成交，呎價約10,053元，原業主則於1994年以327萬元購入。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨6期恆柏道11號中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，望內園景，由遺產承辦人放售，最初開價550萬元，現降至525萬元成交，呎價約10,314元。

●中原任展雄稱，長沙灣居屋苑麗翠苑4座高層4室，實用面積約379方呎，兩房間隔，望遠海景，未補價第二市場叫價460萬元，最終以446萬元易手，呎價約11,768元，新買家為綠表家庭客。

●美聯張曉盈指，西南九龍匯璽5B座中低層J室，實用面積約346方呎，一房間隔，獲買家以728萬元承接自住，呎價約21,040元，原業主於2018年9月以763萬元購入，持貨約6年帳面虧蝕約35萬元。

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新界區

●世紀21(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園2座高層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望內園景，4月中於未補價第二市場叫價368萬元，一口氣減價26萬元沽出，以342萬元成交，呎價約7,935元。

●中原徐可志稱，馬鞍山4月至暫錄約15宗二手買賣，迎濤灣2座低層A室，實用面積約729方呎，套三房間隔，望園景及池景，開價約760萬元，最新以730萬元易手，呎價約10,014元，新買家為用家。

●中原姚枝榮表示，沙田溱岸8號3座中層G室，實用面積約725方呎，套三房間隔，望市景，叫價約1,280萬元，最終以1,245萬元沽出，呎價約17,172元，新買家為外區客。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉田苑E座低層5室，實用面積約548方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，已補價自由市場叫價580萬元，減價15萬元，以565萬元成交，呎價約10,310元。

●中原龐耀昌指，大圍名城3座南翼低層A室，實用面積約679方呎，套三房間隔，望內園景，叫價約1,050萬元，日前議價後以960萬元獲承接，呎價約14,138元，新買家為區內家庭客。

●美聯楊浩然表示，大埔天鑽17座連花園單位，實用面積約624方呎，套三房間隔，叫價828萬元，新買家為內地專才，鐘議價後以810萬元承接單位，呎價約12,981元，原業主2020年4月以981.5萬元購入，帳面蝕讓171.5萬元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺居屋嘉盛苑B座中層9室，實用面積約649方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約430萬元，議價後以400萬元易手，呎價約6,163元，新買家為區內客。

●中原陳國輝表示，粉嶺及上水4月暫錄約20宗二手買賣，其中花都廣場4座中層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約412萬元，議價後以408.8萬元易手，呎價約11,049元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺皇后山居屋山麗苑B座低層2室銀主盤，實用面積約292方呎，一房間隔，望山景，銀行叫價150萬元，僅20日，獲外區綠表客即睇即買以開價承接，呎價約5,137元。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水居屋順欣花園1座低層F室，實用面積約428方呎，兩房間隔，原先於未補價第二市場以270萬元放售，經累減至260萬元成交，呎價約6,075元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑O座中層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，同屋苑分支家庭客，持白居二身份，為鄰近家人，方便照應，未補價第二市場以388萬元購入上址，呎價約7,668元。

●中原余仲平指，荃灣荃景花園2座中層C室，實用面積約408方呎，兩房間隔，叫價465萬元，減價18.2萬元，以446.8萬元成交，呎價約10,951元，新買家為外區上車客。

●中原林溢斌表示，過去周末東涌區錄得約6宗二手買賣，包括居屋裕東苑E座中層16室，實用面積約646方呎，三房間隔，今年3月未補價第二市場叫價480萬元，累減35萬元，以445萬元沽出，呎價約6,889元，新買家為「白居二」上車客。

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