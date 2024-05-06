新盤今錄18宗成交　佐敦項目加推40伙周五開賣

新盤市場於周一(6日)暫錄約18宗成交。佐敦項目首輪銷情理想，隨即加推40伙，安排於周五作次輪銷售。另一方面，已入伙的洪水橋樓盤，單日錄得15宗終止交易。

●佐敦高臨周五發售44伙

●西南九龍維港滙III加推39伙

●天榮站YOHO WEST一房成交價512萬元

●半山21 BORRETT ROAD第1期四房1.4億沽

●大埔林海山城洋房開放供參觀

●何文田天鑄四房4,918萬元重新沽出

●洪水橋#LYOS單日錄15宗終止交易