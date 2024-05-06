新盤今錄18宗成交 佐敦項目加推40伙周五開賣
2024年05月06日 21:32
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新盤市場於周一(6日)暫錄約18宗成交。佐敦項目首輪銷情理想，隨即加推40伙，安排於周五作次輪銷售。另一方面，已入伙的洪水橋樓盤，單日錄得15宗終止交易。
●佐敦高臨周五發售44伙
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周一(6日)上載價單3號，提供40伙，折實平均呎價約21,134元，發展商安排周五(10日)發售該批單位，同日會將招標出售4伙，合共次輪將發售44伙。價單3號的單位包括12伙一房戶，22伙兩房戶，及6伙三房戶，折實價由496.7萬至1,450.1萬元，折實呎價由18,000至25,485元。
●西南九龍維港滙III加推39伙
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，今(6日)上載價單7號，提供39伙，全屬兩房及兩房連儲物室戶型，單位實用面積524及584方呎，扣除最高19%或22.75%折扣後，折實價由1,209.73萬元起，為2座2樓A室，實用面積584方呎，折實呎價約20,715元。項目同步落實周五(10日)發售73伙。
●天榮站YOHO WEST一房成交價512萬元
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，今(6日)售出第3A座35樓A8室，實用面積363方呎，一房連儲物室間隔，成交價512.49萬元，呎價約14,118元。
●半山21 BORRETT ROAD第1期四房1.4億沽
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周一(6日)通過招標以1.4億元售出12樓6號單位，實用面積2,169方呎，四房間隔，連同兩個車位售出，呎價約64,546元，成交期為180天。全盤至今累沽42伙，總成交金額逾82億元。
●大埔林海山城洋房開放供參觀
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周一(6日)公布開放全新現樓洋房以供預約參觀。發展商指，對外開放的山城徑29號屋，實用面積3,308方呎，另連730方呎花園及539方呎天台。項目售出及出租單位累計93伙，其中買賣總成交金額超過13億元，洋房成交價最高達1.4億元。
●何文田天鑄四房4,918萬元重新沽出
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄，周一(6日)以逾4,918萬元重新售出曾終止交易的四房戶，惟最新做價較5年半前低約三成。上述為8座27樓D室，實用面積1,576方呎，四房間隔。單位原本於2018年11月以7,005.92萬元沽出，當時呎價約44,454元，買家購入時享有提前入住優惠。不過，交易於2020年7月終止，是日最新以4,918.12萬元重新沽出，呎價約31,206元。
●洪水橋#LYOS單日錄15宗終止交易
長實集團(01113)的洪水橋住宅項目#LYOS，於周一(6日)連環錄得15宗終止交易，總成交金額涉及9,146萬元。該批單位大部分於項目2021年11月的首輪及次輪銷售時沽出，成交價介乎363.5萬至1,565萬元，成交呎價由15,104至20,116元，買家購入時均採用建築期付款計劃。