【夜市UPDATES】美股全線上揚 泰森食品曾跌逾9%

4月份美國就業數據差過預期，10年期美國國債孳息率回落到4.5厘附近拉鋸，美股周一早段承接上周五的強勢，道指升210點，報38,886點；標指升24點，報5,152點；以科技股為主的納指升84點，報16,241點。

港股夜期方面，現報18,565點，升41點，較本港收市低水13點。

摩根士丹利首席美股策略師威爾遜認為，下周三出爐的4月份美國消費物價指數(CPI)對貨幣政策去向和美股走勢更有啟示，就算美國經濟仍有可能「軟着陸」甚或「不着陸」，其標指目標仍只有4,500點，建議投資者採取「啞鈴式」策略，主打優質的周期性股份和增長型股份。

其他企業方面，大型肉類公司泰森食品(Tyson Foods)3月底止財季收入按年跌0.46%，遜預期，主要被雞肉部門「價量齊跌」拖累，就算季內經調整純利按年負轉正，賺2.2億美元，勝預期，並調高全年經調整經營溢利指引，股價曾挫逾9%，現報56.8美元，跌逾8%。