【夜市UPDATES】美股全線上揚 泰森食品曾跌逾9%
2024年05月06日 21:40
東網電視更多新聞短片
4月份美國就業數據差過預期，10年期美國國債孳息率回落到4.5厘附近拉鋸，美股周一早段承接上周五的強勢，道指升210點，報38,886點；標指升24點，報5,152點；以科技股為主的納指升84點，報16,241點。
港股夜期方面，現報18,565點，升41點，較本港收市低水13點。
摩根士丹利首席美股策略師威爾遜認為，下周三出爐的4月份美國消費物價指數(CPI)對貨幣政策去向和美股走勢更有啟示，就算美國經濟仍有可能「軟着陸」甚或「不着陸」，其標指目標仍只有4,500點，建議投資者採取「啞鈴式」策略，主打優質的周期性股份和增長型股份。
股神巴菲特的投資旗艦巴郡上季估計減持蘋果公司(Apple Inc.)逾一成，Apple股價早段反覆，曾跌0.61%。市場研究機構TechInsights指，今年首季內地智能手機出貨量按年升1.3%，結束連續11季的跌勢，但iPhone市佔率縮至13.5%，跌出5強，於排行榜中慘被融入「Others」(其他)。反觀榮耀及華為出貨量分別按年增1%及118.8%，市佔率分別為16.7%及16.6%，排第二和第三；小米集團(01810)出貨量按年升11.8%，市佔率15%，排第5。
其他企業方面，大型肉類公司泰森食品(Tyson Foods)3月底止財季收入按年跌0.46%，遜預期，主要被雞肉部門「價量齊跌」拖累，就算季內經調整純利按年負轉正，賺2.2億美元，勝預期，並調高全年經調整經營溢利指引，股價曾挫逾9%，現報56.8美元，跌逾8%。
復星醫藥(02196)有份投資、復必泰開發商之一BioNTech今年首季收入按年瀉85.3%，虧損3.15億歐元，按年盈轉虧，但股價低開後曾升逾1%。