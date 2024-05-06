皇家特許測量師學會與甯漢豪探討土地發展及舊區重建

【營業資訊】皇家特許測量師學會RICS香港會員活動委員會舉辦年輕測量師與發展局局長甯漢豪對話，共同探討土地發展與舊區重建措施。

香港的長期住屋策略、未來土地供應，以及如何優先規劃發展以解決香港土地問題一直是市民關注的焦點。近日，由皇家特許測量師學會RICS主辦的年輕測量師與發展局局長甯漢豪對話活動順利舉行，吸引了逾60名年輕會員出席與甯局長進行交流。

甯漢豪介紹了北部都會區計劃和舊區重建措施，強調這些計劃不僅僅涉及區域性建設，更重要的是對整個香港的規劃配套和調整。針對有關舊區重建的更新和精簡強拍制度，她指出現時樓宇老化嚴重，呼籲公私營部門攜手加快舊區重建的步伐及進程。

皇家特許測量師學會會員活動委員會主席蔡宏基擔任活動主持人，透過問答形式與甯漢豪及會員就多個發展及建築相關議題進行對話。蔡宏基表示，降低舊樓強制出售的門檻、精簡法律程序並加強支援小業主，將促進更多適合重建的項目，進而借助市場力量加速土地供應。年輕測量師應致力以「創新」、「專業化」和「年輕化」的理念將國際級別的測量專業行業標準及技術水平推動到大灣區城市，為其提供高質量建設，這將有助全面支持粵港兩地建築產業長遠發展。

最後，甯漢豪鼓勵在場年輕測量師多提出意見，並將自身專業帶入不同的發展範疇，如北部都會區計劃的安置補償、城鄉共融、公私營合作開發模式以及測量專業在舊區重建中的角色等方面。