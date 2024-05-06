五一假期內地樓市觀望氣氛仍濃 交投按年跌4成
2024年05月06日 22:46
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今年五一假期內地新樓交投量仍在低位，中指研究院的統計指，假期期間北京、廣州、深圳、成都、南京、濟南等地部分樓盤項目到訪量增加，但買家觀望情緒猶存，導致今年22個代表城市的新樓日均銷售面積在五一假期按年跌逾四成。據商務部數據監測，重點零售和餐飲企業銷售額按年增6.8%，升幅亦較2023年同期放緩。
零售放緩 僅低單位數增長
中指院稱，五一假期的一手樓日均銷售面積，只恢復到2019年相同假期的七成。當中，多數三及四線城市樓市表現一般，與近年相同假期數據相比，成交普遍下降。零售方面，商務部顯示36個大中城市重點商圈的客流量增長15.1%，各地期內積極開展「以舊換新」系列促銷活動，有效促進大宗消費的穩定增長。其中，汽車、家電及家具的銷售額分別升4.8%、7.9%及4.6%，但仍不及去年的雙位數增長。
更多房企在節後復市交出4月售樓成績，雅居樂集團(03383)4月預售額僅錄11.9億元(人民幣‧下同)，按年及按月各挫67.66%及16.78%；今年首4個月累計預售65.5億元，大減68.01%。金地商置(00535)4月合約銷售額18.55億元，1至4月累計55.92億元，分別按年例退39.96%及56.87%。保利置業(00119)4月合約銷售額按年跌逾一成約56億元，而融信中國(03301)上月合約銷售額卻大跌74.05%至5.41億元。
富士地產再被揭欠稅5718萬
另外，據內媒報道，富力地產(02777)近日新增一則欠稅公告，欠稅餘額約5,718萬元。風險資訊顯示，目前該企存在70條被執行人信息，涉及總金額逾105億元。