東方日報B1：外匯基金首季賺543億　港股蝕4季

支持聯繫匯率制度運作、分屬本港「家底」的外匯基金今年首季錄得投資收入543億元，未計及其他投資收益則連續兩季獲利，但按年減少逾四成，而季內港股表現欠佳，拖累外匯基金於港股的投資在過去4個季度都「見紅」。金融管理局總裁余偉文表示，環球經濟環境仍然複雜，地緣政治風險持續不穩，未來將會繼續採取防禦性高的策略管理外匯基金，以應對金融風險。

細看各個類別，上季港股以外的其他股票錄最高收益，達363億元，債券亦再獲利251億元。港股則錄虧損23億元，非港元資產外匯估值則下調48億元。首季支付予財政儲備的款項為39億元，予特區政府基金及法定組織的款項則為43億元。

金管局副總裁李達志表示，季內主要經濟體債券收益率上升，債息處於近年高位，利息收入增加抵銷債價下跌影響；首季歐美股市上升、港股下跌，踏入第二季情況有所逆轉。他強調，大市表現反覆，不能因為首季投資收益來推算次季表現。

外匯基金去年投資收入向上修訂至2,260億元，主要反映私募股權和房地產投資的其他投資現知扭轉前年虧損，賺237億元。余偉文稱，外匯基金投資主要發揮儲備作用，保衞貨幣金融穩定，一定要投資於外地資產，在必要的時候可以變賣資產，捍衞港元；該局會繼續採取防禦性高的策略，並保持足夠流動性。

他又表示，美國通脹高踞不下，市場預料聯儲局今年將放緩減息步伐，加上中東政局動盪，或推高商品價格，使通脹回升，同時內地的消費能否持續、房地產情況等，均對市場帶來不確定因素。不過，內地經濟慢慢復甦，投資者情緒提升，過去3個月滬深股通均錄得資金淨流入，扭轉過去一年的淨流出情況；北向債券通亦一直有資金淨流入。

金管局在立法會財經事務委員會會議上同時提到，截至今年4月中，八成及九成的中小企融資擔保計劃壞帳率分別為4.2%及2%；「百分百擔保特惠貸款」壞帳率為7.5%。李達志形容屬高水平，但仍與港府原先預期的25%有相當距離。他解釋，由於計劃推出時正值疫情、設計非常趕急，只要符合資格，銀行便可批出貸款，因此沒有做太多信貸審核，故「百分百擔保」的壞帳率特別高。

該局亦公布今年首季「中小企貸款狀況調查」結果，71%受訪者認為銀行的貸款批核的取態（難易程度）與6個月前「沒有分別」或「較容易」，較前一季的69%有所上升。29%認為銀行的有關取態「較困難」，按季減少兩個百分點，反映中小企信貸狀況有改善的迹象。已獲批貸款的受訪者當中，認為銀行取態「收緊」的比率亦降12個百分點至24%，「收緊」可以是降低備用信貸額和貸款額、提高還款利率、提高抵押品要求、縮短貸款年期等。

另外，余偉文稱，今年的國際金融領袖投資峰會將於11月18日起一連3日舉行，局方已由去年底開始發信邀請不同金融機構或資產管理公司的總裁及主席等，形容現時反應不錯，已收到50至60個確認出席。