【東方日報產評】日圓貶值劍指華　亞幣恐掀競貶潮

美國減息周期尚不明朗，為美元強勢添動力，一眾非美元貨幣承受貶值壓力，其中日圓上月更創下1990年4月28日以來低位，兌每美元一度貶破160大關，雖然日本央行在長假期間疑似兩度出手干預，日圓匯價亦反彈，惟在貨幣政策未加以配合下，匯率難言回穩；而日圓大幅貶值，給其他亞洲貨幣添壓，更甚是在醞釀新一場金融風暴。

日本通脹已回歸，應該展開貨幣政策正常化，但誠如日本央行所言，通脹回升是因為輸入型通脹，而不是內部需求帶動，這時加息的話，更不利內部需求，故日本央行一直高度關注平均薪金增長，以判斷加息時點，可至今未見這支持加息的條件到臨。如是者，日本貨幣政策遲遲未能正常化，輸入型通脹下，物價變貴，日本央行愈不敢行事，走出這個惡性循環實乃當務之急。日本央行主動干預日圓匯價，打擊炒作活動，當然是辦法；但美元若進一步轉強，只怕日本央行干預能力亦受限，這個底牌被揭，炒家就更肆無忌憚了。

日圓匯價跌跌不休，其他如南韓面對製造業不振和內部需求不足，亦不排除以本幣貶值來刺激經濟。再看東南亞諸地，印尼、越南、泰國皆面對經濟失速的問題，雖然官方紛宣示保衞本幣匯率穩定的目標，但能否實現卻是兩回事，畢竟日圓續貶，其他區內的出口型經濟體，本幣抗貶的難度甚高。如是者，市場焦點自然落在亞洲最大經濟體中國的人民幣動向。

如今內地仍面對房地產與地方債務危機，還好五一長假消費狀況不算差，有助穩定市場信心，得觀望年內餘下時間，有關內房去庫存方面，會否陸續有更有力的刺激措施出台，以加快房地產市場恢復正常運轉，讓房企資金鏈盡快恢復正常，以讓內部需求提速復甦，為穩定人民幣匯率給力。當然，若其他亞洲貨幣競貶，中國出口競爭力亦會面臨挑戰。屆時是讓人民幣適度貶值，保住出口競爭力，卻要面對資金外流的威脅，抑或消耗外匯儲備力保人民幣穩定，而讓資本市場起動，又能否抵銷出口所受到的衝擊。

可見日圓貶值不僅是日本的事情，還關乎到亞洲，以至中美經濟戰。當亞幣都被迫跟貶，實際上如劍指中國製造業，人民幣走向就成了關鍵。觀日本的取態，亞洲出現競爭性貶值是大概率的事情，最終就是要逼中國表態。

貨幣影響貿易，從而影響資金流動、資本帳，一旦真的出現貨幣競貶，亞洲經濟只怕會迎來更多政、經不明朗因素，金融市場風險急升溫，也容易被美國施展美元霸權興風作浪割韭菜的機會。這環環緊扣的發展，就是不折不扣大國博弈下所使然。美國的減息時點繼續不明朗，聯儲局時「鷹」時「鴿」的態度讓市場模棱兩可，也在損耗美元信用，這不僅是美國的麻煩，也是世界的一大重要不穩定因素。

是故，有心理準備，全球動盪日子遠未完結，大如香港的外匯基金，小如個人投資者，也得居安思危，保持對世界大局的觀察，投資以守代攻，靜觀其變。