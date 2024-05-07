滙豐︰新投資移民計劃不僅吸引內地富豪　亦有東南亞客

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理及主管伍楊玉如

港府早前推出新資本投資者入境計劃(CIES)，冀吸引海外資金來港投資。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理及主管伍楊玉如表示，該行最近收到數百宗的外地客戶有關CIES計劃的查詢，已開設新網站介紹相關流程，並在尖沙咀、旺角及中環總行特設CIES中心服務相關客群。她指，目前開立CIES戶口的客戶中，包括來自內地、台灣及澳門的客戶。

她指，該行在過去CIES計劃中亦有相關團隊及配套，故本次重推能夠快速配合；她同時不認為CIES僅為內地客而設，觀察到東南亞的高資產淨值人士亦有意來港投資。

開戶需求動力持續上升

滙豐調查顯示，約60%打算於亞洲區內其他城市定居的內地富裕人士認為香港是區內最理想的居住城市，計劃於未來5年內移居香港；他們認為香港最優勝的地方為醫療、教育、金融體系等方面。該行昨日亦與會計師行及移民顧問公司達成合作，在申請過程當中為客戶提供的相關資訊。

該行去年曾有3間分行試行7天營業安排，她指，觀察到內地客戶在平日亦會來港進行開戶或查詢，故僅保留尖沙咀分行全周工作的安排；近期亦為非本地客提供全電子化的開戶服務。