廖嘉豪：英國經濟硬著陸風險升溫

一連兩星期與讀者分享或可借股市調整低吸半導體股及美股，地緣政治事件影響減弱後，市場或重新聚焦企業盈利，而業績期至今整體盈利表現良好，截至上周五，400間標普500成分股公布業績，當中有316間(79%)好過預期，盈利好過預期幅度近9%，當中11個子行業盈利全部好過預期，業績表現符合我們認為更多行業盈利復甦，帶動股市廣泛好轉的觀點。

加上鮑威爾上周在記者會的言論符合花旗分析員的鴿派預期，通脹數據疲軟或勞動力市場走弱將令聯儲局減息。同時他堅持政策利率具足夠限制性，因此沒有理由考慮加息。加息憂慮消退，加上最新非農新增職位、失業率及平均時薪增幅都差過預期，市場重訂減息預測利好投資氣氛。雖然股市短期內或保持波動，但全年每股盈利升超過10%的穩健增長或佐證股市進一步上行是合理。

美股以外的其他資產亦有機會，如打算長期持有英鎊的讀者亦可考慮英國國債鎖定高收益。英國硬著陸風險上升，或令央行急速減息，利好債價。

最近英國通脹和就業數據再次確認花旗分析員認為英國或正走向硬著陸的觀點。英倫銀行著重的CPI按年升幅放緩至3.2%，略高於央行預期的3.1%。但縱觀細節，花旗分析員認為幾乎沒有證據反映通脹持續由「需求驅動」，取而代之的是行業相關的嚴重成本壓力(酒店)。

以酒店房價為例，整體入住率按年下跌，3月份跌幅尤其嚴重，但與國民生活工資上漲相關的嚴重成本壓力影響酒店房價，而在價格升幅較預期強的食品零售業，以及休閒娛樂用品(利潤率通常也相對較低)也有類似成本推升價格的情況。成本變化似乎繼續在通脹環境發揮更大作用。

由於服務密集型行業的需求已經放緩，花旗分析員認為需求和就業或承壓。3月份PAYE(Pay As You Earn)初值顯示，當月受薪人數急降，初步估計下跌6.7萬人。雖然數值往往被大幅修訂，並應謹慎解讀，但四分之三的工業子行業受薪人數按月下降，20個子行業中有13個受薪人數連續兩個月下跌，是首次連續兩個月發生。目前勞動力市場廣泛放緩的情況比放緩速度更值得市場留意，花旗分析員預計未來幾個月將進一步弱勢，勞工成本上漲但人手供應更廣泛，加上需求低迷，失業率或因此大幅上升。

大多數市場人士仍認為英國減息幅度介乎歐元區和美國的平均值，但花旗分析員認為應謹慎對待此觀點，勞動力市場弱勢或推動英國貨幣政策比其他地區更寬鬆。花旗分析員預期英倫銀行至2025年第三季的減息幅度達3.75厘，10年期英國國債收益率則由目前約4.22%一直走低至2025年第二季約2.75%，期間的債價潛在升幅或為投資者帶來理想回報。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪