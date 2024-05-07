調查：美國租奴認為成「有殼族」機會創新低　原因係...

外媒報道，紐約聯儲銀行周一(7日)發表最新報告顯示，美國民眾再次為新一輪樓價上漲做好準備，「租奴」愈發認為自己永遠無法買樓。

紐約聯儲在其最新消費者預期調查中發現，今年初，受訪者認為租金及樓價近期升幅將更大，不過他們認為樓價長期升幅會放緩。此外，受訪家庭認為，房屋借貸成本不會緩解，料抵押貸款利率將達到2014年開始發布該調查以來最高水平。

2月受訪者料樓價一年後將升5.1%，一年前預測的升幅為2.6%。受訪者的五年樓價升幅預期為2.7%，去年為2.8%。

租樓方面，受訪者認為一年後租樓成本將升9.7%，為這項調查歷史上次高，去年2月預測的升幅為8.2%。另外，受訪者預期5年後租金將基本持平，升幅料5.1%。

受訪者對房屋作為投資的前景仍非常樂觀。他們預計，目前高企的抵押貸款利率仍會繼續攀升，並預測一年後平均抵押貸款利率為8.7%，三年後為9.7%，兩個數字均創紀錄高位。

然而，「租奴」正失去對置業的期待。認為在未來某個時候買樓機會很高的受訪者佔比創紀錄低位。該行在一篇文章表示，鑑於買新樓的相關成本，近一半受訪者認為，在未來三年內搬家的機會低於10%。