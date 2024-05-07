阿里旗下淘天取消「618」預售　恐影響淘寶直播

惟「取消預售」可能影響淘寶直播。報道指，過去許多預售商品透過直播販售，尤其是美容保養及彩妝等產品，魔鏡市場情報數據顯示，去年天貓618預售中，預售額前三行業為美容護膚、彩妝及美容儀器，其中美容護膚預售銷售額更達62.2億元人民幣(下同)，是第三名美容儀器銷售額近10倍。

報道提到，淘天在去年618預售期間的成交額在整場大促中佔比約5至10%，「取消預售」意味集團為用戶便利，主動犧牲一些短期收入，不過長期來看，用戶購物體驗更好，可能會刺激更多消費。同時，在「取消預售」同時，淘天仍將在直播間進行小範圍預售。

淘天對於「618」另一個調整是，淘寶的PC網頁將變得更好用。之前很多年，用戶要在電腦上登入淘寶，都會被要求做「安全驗證」，建議用戶以手機掃碼登入，這也是中國主流電商平台的常見做法。

不過，淘寶網頁已重新上線一個新版本，功能方面增加直播、商品供給與應用程式(App)同步，購物車也能像手機上一樣展示「券後價」。此外，過去幾周，淘寶網頁已有一些新變化，包括不再需要每天重新登入。然而，這也只是一個起點，仍有大量的使用者體驗問題未解決。