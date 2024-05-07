畢馬威倡放寬港會計師內地執業　助中企來港發展

本港積極招攬人才，會計師行畢馬威中國副主席及香港區首席合夥人張頴嫻表示，大灣區金融市場互聯互通，為香港金融服務業的持續發展提供重要機會，建議放寬香港會計業界內地執業門檻，不但為在區內發展的本地企業提供服務，以開拓內地市場，同時亦可為區內城市有意來港發展的企業提供協助。

她解釋，香港與內地的專業會計師考試模式存在差異，具有內地執業資格的香港會計師為數不多，若設立專屬的執業試，讓通過考核的會計師在大灣區內9個城市執業，將有助打通兩地專業人才的流動。

她指，香港會計師專業機構成為粵港澳三地橋樑，能洞察三地科技創新，從技術轉型、科創融資、企業併購、戰略布局、融入多層次資本市場等多方面，利用國際視野和離岸優勢，為經濟注入新生產力提供專業支援。

會計界一直期望能納入「人才清單」，財經事務及庫務局2月時指，正積極與勞福局跟進，並已提出在下一輪更新人才清單時應考慮加入會計界。畢馬威建議當局擴大清單至會計業，以吸引相關人才來港，紓緩行業人手短缺狀況，相信人才庫的融合與擴大，將有效推動業界發展。

張氏提到，為企業準備上市提供審計服務，是香港會計師行的其中一項主要業務，內地會計人才了解國內不同行業，參與相關專案能提升審計效率，並有助促進與內地企業及不同持份者溝通，相信人才庫的融合與擴大，將有效推動業界發展。