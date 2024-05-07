道富：4月機構投資者風險偏好放緩

道富環球市場公布，4月機構投資者風險偏好指標從0.09下降至0，表明整個月風險偏好輕微回落並漸趨中性。

道富全球市場宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，機構投資者的風險偏好在4月份有所放緩，主要原因是對美元的需求激增，當月流入美元的資金量接近五年來的最高水平。另一方面，機構投資者對日圓和新興市場貨幣的資金持有量有所减少。該行指，在4月底日圓出現波動之前，機構投資者對日圓的持有量就已接近中性。

Metcalfe補充道，股票市場的風險偏好較為複雜，對包括科技股在內的高風險股票需求疲軟，但包括中國在內的新興市場股票需求強勁抵消了這一影響。儘管投資者在4月份整體重返固定收益市場，但需求主要集中在美國國債上，對風險較高的新興市場債券或高收益企業債券則興趣不大。

道富機構投資持股指標表明，機構投資者對股票和現金的持有分別下降0.2個百分點，為53.3%和18.7%。現金持有量現已恢復到長期平均水平。這使得固定收益持倉成為本月的主要受益者，其配置比例上升了0.4個百分點，達到27.9%，這是自2023年3月以來固定收益配置的最大單月漲幅。

4月的債券和股票市場回報率令人驚訝，機構投資者的反應很能說明這情况。他們沒有完全依賴現金，而是增加了固定收益的配置，並且增幅為一年多來最大。鑑於聯儲局在5月初表示或將在更長時間內維持高利率，加之投資者開始重估仍嚴重偏低的債券權重，。

Metcalfe續稱，儘管美國不太可能加息有利於風險偏好，但機構投資者的現金配置現已回落至長期平均水平，這一事實更令人擔憂，因為這表明場外的「過剩」現金現已耗盡。鑑於股票持有量仍接近15年來的高點，出現利好消息吸引更多資金進入股票市場的門檻現已提高，因為投資者可能需要通過「减持」現金來實現這一目標。相比之下，如果美國利率持續保持高位穩定，投資者可能會開始重新評估他們在固定收益方面佔比嚴重偏低的情况，看起來他們已在4月開始這樣做。