長江基建集團收購英國可再生能源資產組合UU Solar

長江基建( 01038 )公布，透過UK Power Networks之私營電網業務UK Power Networks Services完成收購總裝機容量為68.7兆瓦的可再生能源資產組合UU Solar之100%權益，有關項目的企業價值為9,080萬英鎊(約8.9億港元)。

UU Solar擁有及營運合共70個可再生能源資產，包括65個太陽能光電裝置發電場、4個陸上風力場及1個水力發電設施，總裝機容量為68.7兆瓦。該等資產將所產生之大部分可再生能源電力供予英國受規管水務及渠務公司United Utilities，過剩之電力則輸回配電網絡。

UU Solar的9成收入來自長期合約及英國政府可再生能源資助，將為長江基建帶來即時回報、經常性溢利貢獻及穩定現金流。

UK Power Networks Services為客戶管理能源方案之經驗豐富，當中涉及英國水務、電力及其他重大基建設施，是項收購將為UU Solar與UKPNS旗下不同業務產生協同效應。

現時，UK Power Networks Services與水務公司Southern Water及South East Water緊密合作，致力提供可持續供電方案及提升供電穩定性。同時，UK Power Networks Services為Northumberland郡議會興建之高科技太陽能汽車充電站亦於近日落成，該項目乃英國同類型設施中規模最大之一。

長建於2023年12月31日持有現金130億港元，負債淨額對總資本淨額比率為7.7%；加上其他同為長江集團成員之策略夥伴包括長江實業及電能實業，皆具備充裕財力，別具優勢在現今動盪的經濟環境下於全球物色合適的投資機遇。

UK Power Networks由長江基建(40%)、電能實業(40%)及長江實業(20%)持有。