金管局建Ensemble工作小組　與業界共發展代幣化市場

金管局周二(7日)宣布，成立Ensemble項目架構工作小組，與業界共同建立標準和提出建議，支持香港代幣化市場發展。

工作小組將推動制定業內標準，以支援批發層面央行數碼貨幣(wCBDC)、代幣化貨幣和代幣化資產之間的互通性。工作小組會就特定議題提出建議，初期會聚焦為代幣化資產交易建立機制，透過wCBDC暢順地進行代幣化存款的銀行同業結算。工作小組亦會協助設計和構建計劃於今年年中推出的Ensemble項目沙盒，進一步研究及測試代幣化用例。

工作小組由跨領域的行業代表組成，涵蓋監管機構、國際組織、學術界、本地及跨國銀行、數碼資產行業主要參與者和科技公司。初始成員包括金管局、證券及期貨事務監察委員會、國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心、CBDC 專家小組和7間私人機構，即中銀香港、恒生銀行、滙豐、渣打香港、HashKey Group、螞蟻數字科技和Microsoft香港。

就工作小組初始成員的組成，金管局仔細地考量了各項因素，包括成員在推動發展香港代幣化市場方面的專業知識、相關經驗及能力和創新思維。金管局將與業界緊密合作，並適時檢視工作小組的規模和組成部分。