螞蟻數科正參與金管局Ensemble項目「沙盒」

螞蟻集團旗下螞蟻數科宣布，正參與香港金融管理局Ensemble項目中的「沙盒」以及架構工作小組的工作，同時將成為架構工作小組的一員。

螞蟻數科副總裁張輝表示，能為該項目貢獻其專業知識和產品而感到興奮。對於香港金融管理局在代幣化市場的創新方向和願景，「我們的印象特別深刻，正當我們一起踏上這個激動人心的旅程，共同構建將模塑行業前景的數字基礎設施之際，我們期盼著與金管局和其他項目成員的緊密合作。」

Ensemble是香港金融管理局(金管局)展開的全新批發層面央行數碼貨幣(wCBDC)項目，藉以支持香港代幣化市場發展，而「沙盒」是Ensemble項目的重點所在，旨在進一步研究及測試代幣化用例，包括代幣化金錢以及代幣化現實世界資產的交收等等。為推動制定業內標準及與時並進的策略，金管局還成立了由本地及跨國銀行、數碼資產行業主要參與者、科技公司、CBDC專家小組、國際組織及監管機構所組成的wCBDC架構工作小組。

螞蟻數科的產品和解決方案，被來自多個行業的客戶所採用。在2023年，螞蟻數科來自國際業務的收入上升了300%。