The YOHO Hub II周六首輪發售210伙 暫超購25倍
2024年05月07日 16:48
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雷霆(左)、陳漢麟(右)
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周二(7日)公布落實本周六(11日)首輪發售210伙。新地副董事總經理雷霆表示，項目目前已接獲逾5,500張入票，相信未來兩天會更進一步。按首輪將發售單位計，暫錄超額認購約25倍。
他指，撤辣的威力繼續，旗下項目中半山帝景園於不足兩個月內售出31伙，套現約17億元。相信美國下季減息機會大增，料下半年樓市會價穩量升，百花齊放，各類單位成交活躍。集團將繼續月月有樓賣，緊接1至2個月內會發售The YOHO Hub II及屯門兆康NOVO LAND第3期，而第三季將推售天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST新一期，及何文田太子道西233號項目。
新地代理總經理陳漢麟稱，The YOHO Hub II首輪發售單位包括81伙兩房及129伙三房單位，折實價682.92萬至1,332.56萬元，折實呎價13,008至16,214元，折實平均呎價約14,550元。發售當日會劃分兩組時段揀樓，A組時段於早上10時開始，有131伙可供揀選，買家須購1伙600方呎以上單位，或2至4伙單位。B組可購1至2伙。首輪銷售將於周四截票。