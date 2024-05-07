The YOHO Hub II周六首輪發售210伙　暫超購25倍

他指，撤辣的威力繼續，旗下項目中半山帝景園於不足兩個月內售出31伙，套現約17億元。相信美國下季減息機會大增，料下半年樓市會價穩量升，百花齊放，各類單位成交活躍。集團將繼續月月有樓賣，緊接1至2個月內會發售The YOHO Hub II及屯門兆康NOVO LAND第3期，而第三季將推售天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST新一期，及何文田太子道西233號項目。

新地代理總經理陳漢麟稱，The YOHO Hub II首輪發售單位包括81伙兩房及129伙三房單位，折實價682.92萬至1,332.56萬元，折實呎價13,008至16,214元，折實平均呎價約14,550元。發售當日會劃分兩組時段揀樓，A組時段於早上10時開始，有131伙可供揀選，買家須購1伙600方呎以上單位，或2至4伙單位。B組可購1至2伙。首輪銷售將於周四截票。