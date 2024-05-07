上海商業銀行短期推售西區新盤吉喆　提供173伙

由上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited發展的港島堅尼地城吉席街33號新盤，於今日(7日)正式命名為吉喆(THE HIGHLINE)，並委託美聯物業作為項目銷售代理，項目提供173個住宅單位，預計將於短期內推出銷售，首批推售單位將不少於50伙。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於吉喆為首次推出市場，而項目戶型多元化，屋苑配套完善，並坐落臨海地段及鄰近港鐵站，加上位處傳統名校網，故相信推出市場時，將備受用家及長線投資客關注。

該公司高級營業董事楊宜貞稱，該項目命名後，銷售工作及宣傳工作亦正式展開，該盤單位類型多元化，實用面積由約206至1,012方呎，包括開放式單位有90伙，佔項目供應約52%，一房戶則有50伙，佔約28.9%；而兩房及套三房單位，分別有14伙及19伙，佔整體約8.1%與約11%，料迎合上車客、換樓客、家長客、投資客，以至內地客及專才客等。

她又指，該盤預計項目關鍵日期為2024年10月31日，提供特色會所，包括有約25米的室外恆溫泳池，為同區罕有，而與港鐵堅尼地城站只相隔約3分鐘步程。