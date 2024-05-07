洛杉磯因露宿者暴增變第三世界　研究：直接派錢可解決...

外媒引述數據報道，美國加州有17萬名露宿者，洛杉磯約5萬人流落街頭，有專家稱，若想解決露宿問題，建議直接派錢，更可以幫政府節省每年數百萬美元的公共服務開支。

報道指，洛杉磯由2015年以來露宿者增加7成，有逾4.6萬人無家可歸，按年增10%。近來加州政府受批評者質疑，加州自詡最富裕州份，但洛杉磯卻被描述為第三世界，不但企業撤離，且城市愈來愈不安全。

分析指，露宿者問題在過去20年間沒解決，因為住屋成本太高，加上當地人抵制新樓建設所致。

據悉，洛杉磯今年撥逾6億美元解決無家可歸問題，按年增加6180萬美元，主要用於減少營地、增加臨時及永久住屋安置，同時加強為露宿者提供心理和藥物濫用障礙服務，惟取得的成效很少。有研究人員稱，若要減少露宿人數，最快方法是派錢，而非建立複雜的系統。

研究指出，基本收入計劃或是最簡單的方法，三藩市非營利組織Miracle Messages及南加州大學社會工作學院研究人員，對洛杉磯和三藩市的約100名露宿者每月提供750美元，為期1年，經過最初6個月測試後，由受助者自我報告的數據發現，與對照組相比，收到現金的基本上不會再無家可歸，不但找到非正式住屋，如住在寄宿家庭、合租公寓與親友一起住，甚至可以滿足基本需求。