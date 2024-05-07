星之谷按揭：傳銀行再削按揭現金回贈　反映業務取態審慎

市傳大型銀行再度削減按揭現金回贈，星之谷按揭轉介莊錦輝表示，過去銀行重視樓花按揭市場，一手樓花罕有削減回贈至零，反映銀行對按揭業務取態非常審慎。現時大型銀行按揭現金回贈已是零或接近零，預計個別大型銀行最快要到第三季才有機會考慮增加回贈。

至於個別中小型銀行，他指出，雖然仍會提供佔按揭貸款額0.3%至2%的現金回贈，但相信都只是趕乘尾班車，長遠無可避免要跟隨大型銀行的取態。

他表示，銀行啟動「回贈清零」，主要由於本港經濟疲弱令商業貸款需求減少，加上企業整體生意額及財務狀況都不太「靚仔」，故此銀行對商業貸款審批都變得審慎。當高利潤的商業貸款萎縮，銀行不需要太多低風險按揭貸款作為平衡，加上住宅按揭貸款業務邊際利潤微薄，在沒有其他較高回報的貸款支持下，按揭貸款便顯得雞肋。

不過，他認為即使銀行回贈清零，對樓市影響未必太大，因為用家或投資者置業考慮諸多因為，不會因為銀行的現金回贈率而有重大改變。他提醒準買家要注意銀行未來或會進一步收緊審批，特別是物業質素較差、非固定收入的申請會較難得到批核。