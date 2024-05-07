傳大銀行取消樓花按揭回贈　一眾按揭中介咁樣解釋！

市場消息，滙豐銀行已將樓花按揭的回贈取消，僅剩綠色按揭設約1,000元的象徵式回贈。更傳出，該行傾向不為村屋客戶提供H按，以最優惠利率按揭(P按)為主。

對上述消息，星之谷按揭轉介莊錦輝表示，過去銀行重視樓花按揭市場，一手樓花罕有削減回贈至零，反映銀行對按揭業務取態非常審慎。現時大型銀行按揭現金回贈已是零或接近零，預計個別大型銀行最快要到第三季才有機會考慮增加回贈。

至於個別中小型銀行，他指出，雖然仍會提供佔按揭貸款額0.3%至2%的現金回贈，但相信都只是趕乘尾班車，長遠無可避免要跟隨大型銀行的取態。

他表示，銀行啟動「回贈清零」，主要由於本港經濟疲弱令商業貸款需求減少，加上企業整體生意額及財務狀況都不太「靚仔」，故此銀行對商業貸款審批都變得審慎。當高利潤的商業貸款萎縮，銀行不需要太多低風險按揭貸款作為平衡，加上住宅按揭貸款業務邊際利潤微薄，在沒有其他較高回報的貸款支持下，按揭貸款便顯得雞肋。

不過，他認為即使銀行回贈清零，對樓市影響未必太大，因為用家或投資者置業考慮諸多因為，不會因為銀行的現金回贈率而有重大改變。他提醒準買家要注意銀行未來或會進一步收緊審批，特別是物業質素較差、非固定收入的申請會較難得到批核。

另經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，銀行按揭業務資金成本一直高企，估計基於成本及邊際利潤，風險管理等因素而陸續削減現金回贈。除現金回贈外，現時大部分銀行亦開始削減現其他優惠，當中轉按申請更不設高存息戶口(Mortgage-link)，料其他銀行或因應自身條件，改變其按揭業務策略。

曹氏表示，銀行對按揭業務取態審慎，除削減現金回贈，對於物業種類、樓齡、借貸人職業背景以至國籍等因素，銀行審批按揭申請的取態都會有所不同，加上近期按揭需求急增，銀行處理大量申請需時，或會導致「塞車」情況發生。