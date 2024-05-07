港交所：中國與中東合作範疇多　基建、醫療和數碼經濟等

他指，中國與中東地區的經濟往來日益緊密，香港作爲國際金融中心，在深化兩地金融合作發展方面有獨特優勢，而要促進合作和資本流動，必須建立互聯互通。香港作為通往中國資本市場的門戶，是實現互聯互通的理想之地，也是目前全球唯一一個能將中國內地境內及國際投資者兩個獨立且龐大的資金池連接起來的市場。

事實上，香港與中東的合作進展不僅限於交易所間的合作。舉例指，香港金融管理局與沙特中央銀行正在積極推動金融創新方面的合作，並計劃安排一隻追蹤香港股票指數的ETF在中東上市。香港科技園公司也已經與沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋等地的創科領袖達成夥伴合作協議。

姚氏指，在各項政策和措施相繼推出之後，兩地之間的跨境投資活動顯著增長。根據全球主權財富基金(Global SWF)的統計，巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋的主權財富基金2023年對大中華地區的投資總額超過23億美元，而相比之下，2022年的投資額僅為約1億美元。

另外，港交所與沙特證交所集團(Saudi Tadawul Group)將於本周四(9日)舉辦香港-沙特資本市場論壇(Capital Markets Forum)。他預計，將有超過500人參與，並希望藉此機會為內地、香港、中東地區金融市場創造合作條件，進一步發揮香港的超級聯繫人作用。