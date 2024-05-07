鄧成波家族兩舊樓遭銀主拍賣　做價均比買入價貶逾4成

環亞物業拍賣今日(7日)共沽出4項銀主住宅。涉及成交金額共2,220萬港元。該行董事總經理區蘊聰表示，是次共吸引80至90人出席，其中賣出的旺角道舊樓就有約20人登記表示有興趣，料項目受惠於附近洗衣街摩天商廈重建及市區重建局洗衣街／花墟道項目。

今次一口氣賣出上述兩個旺角道舊樓單位，其中，該街道28號低層B座，實用面積約815方呎，連租約推拍價約470萬元，呎價約5,767元，獲約5組客競逐，最終搶高160萬元或約34%，以630萬元拍出，呎價約7,730元。單位現時每月租金約2.5萬元，租金回報率約4.8厘。

另一個為旺角道22號連平台戶，單位實用面積約635方呎，平台面積約205方呎，銀主開價380萬元，呎價約5,984元；物業亦獲約4至5組客爭購，最後亦競價至500萬元賣出，較推拍價高約120萬元或約31.6%，呎價約7,874元。物業現時月租共約1.8萬元，租金回報率約4.3厘。

據悉，上述兩單位原由鄧成波家族持有，先後於2018年及2019年，以約1,200萬元與約835萬元買入，現時均大幅貶值約47.5%及40.1%。

同場亦售出兩個銀主住宅單位，包括西南九龍匯璽II的5B座中層E室，實用面積約270方呎，以440萬元推拍，獲兩組客出價競投，並以490萬元拍出，較開價高50萬元或約11.4%，成交呎價約18,148元。原業主2018年以約770萬元購入，單位現貶值約36.4%。

另一個單位為屯門青山公路漣山CedarII的高層A室連低層雙號車位，單位實用面積約756方呎，開價560萬元，亦有兩組客出價，最終以600萬元售出，略高於推拍價7.1%，呎價約7,937元。