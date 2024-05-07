贛鋒鋰業購馬利南部Goulamina鋰輝石礦

緊接40%收購協議日期之前，GFL International及Leo Lithium分別持有Mali Lithium55%及45%股權。加上早前的5%收購事項及40%收購事項完成後，Mali Lithium將成為該公司一間間接全資附屬公司，其業績將合併納入該公司合併報表範圍。

Mali Lithium的主營業務是礦產資源投資與貿易。Mali Lithium通過Mali LMSA擁有馬利南部的Goulamina鋰輝石礦。

而Leo Lithium為一家在澳大利亞註冊成立並以該地為居駐地之公司，主營業務為勘探及開發在非洲馬利的鋰礦資源。於公告日期，Fire Finch Limited持有Leo Lithium17.61%的股權，為LeoLithium第一大股東。Fire Finch Limited為一家在澳大利亞註冊成立的上市公司，其股份於澳大利亞證券交易所上市，ASX代碼為FFX。

董事會認為，是次交易符合公司上下游一體化戰略以及新能源汽車產業領域的進一步發展。此舉還將進一步加強公司對Mali Lithium的控制，保障公司鋰資源供應，促進本公司業務拓展，增強本公司核心競爭力。