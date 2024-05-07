發展商續低價推新盤 啟德項目設17.5%回贈吸客
2024年05月07日 22:29
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一手現樓單位庫存量高，發展商繼續低價策略推售，通過大幅增加回贈促銷。已屆現樓的啟德跑道區樓盤，最新修訂價單，增設最多17.5%現金回贈吸客。至於，低價出擊的元朗站項目落實周六展開首輪銷售。
●元朗站The YOHO Hub II周六首輪賣210伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周二(7日)公布落實本周六(11日)首輪發售210伙。新地副董事總經理雷霆表示，項目目前已接獲逾5,500張入票，相信未來兩天會更進一步。按首輪將發售單位計，暫錄超額認購約25倍。首輪發售單位包括81伙兩房及129伙三房單位，折實價682.92萬至1,332.56萬元，折實平均呎價約14,550元。
●啟德MIAMI QUAY I增最多17.5%回贈
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展的MIAMI QUAY I，周二(7日)修訂價單，增加多項現金回贈，個別單位最高可獲額外17.5%回贈。發展商亦已安排項目於周日(12日)發售60伙。以3座11樓G室為例，屬實用面積450方呎的兩房戶，扣減回贈後售價為844.47萬元及呎價約18,766元。
●屯門掃管笏凱和山單日沽4伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展，已屆現樓的屯門掃管笏凱和山，周二(7日)再錄得4宗成交，兩日之內共沽出8伙，共套現4,256.8萬元。是日最新售出的單位包括第5座18樓F室，實用面積495方呎，屬兩房連開放式間隔，以559.94萬元成交，呎價約11,301元。據悉，買家鍾意項目可於短期內入伙。
●堅尼地城吉席街項目命名為吉喆
由上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited發展的港島堅尼地城吉席街33號新盤，於今日(7日)正式命名為吉喆(THE HIGHLINE)，並委託美聯物業作為項目銷售代理，項目提供173個住宅單位，戶型涵蓋開放式至三房間隔，預計將於短期內推出銷售，首批推售單位將不少於50伙，項目預計關鍵日期為2024年10月31日。
●何文田站朗賢峯兩期單日沽9伙
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，周二(7日)招標沽出6伙，而IIB期亦以價單形式售出3伙，單日合計套現逾1.59億元。是日發售的單位成交價介乎703.9萬至2,446.3萬元。當中售價最高為IIA期的第1座10樓A室，單位實用面積998方呎，三房間隔，呎價約24,512元。
●啟德HENLEY PARK雙破價沽特色戶
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德HENLEY PARK，周二(7日)通過招標以雙破頂價售出1B座35樓A室頂層特色戶，實用面積1,205方呎，屬三房一套連衣帽間間隔，設有工作間，另設有179方呎私人平台，成交價5,422.5萬元，呎價為45,000元，同時加推價單6號，涉及75伙，折實平均呎價約29,148元。項目已安排周六(11日)推售20伙。
●碧麗軒洋房成交價1.05億元
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周二(7日)以招標形式售出洋房6，實用面積3,469方呎，四房間隔，連440方呎平台，300方呎花園及281方呎天台，設私人電梯，成交價1.05億元，呎價約30,268元。
●九龍灣泰峯兩房呎價約17,419元
王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，今(7日)錄得1A座20樓A室的成交，單位實用面積671方呎，兩房間隔，成交價1,168.8萬元，呎價約17,419元。
●沙田星凱‧堤岸三房售1,337萬元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸今日售出3座47樓D室，實用面積677方呎，單位享開場城門河景，採三房設計，成交價1,337.8萬元，呎價19,761元。樓盤開售至今累售1,154伙，佔全盤1,335伙逾86%。