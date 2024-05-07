發展商續低價推新盤　啟德項目設17.5%回贈吸客

一手現樓單位庫存量高，發展商繼續低價策略推售，通過大幅增加回贈促銷。已屆現樓的啟德跑道區樓盤，最新修訂價單，增設最多17.5%現金回贈吸客。至於，低價出擊的元朗站項目落實周六展開首輪銷售。

●元朗站The YOHO Hub II周六首輪賣210伙

●啟德MIAMI QUAY I增最多17.5%回贈

●屯門掃管笏凱和山單日沽4伙

●堅尼地城吉席街項目命名為吉喆

由上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited發展的港島堅尼地城吉席街33號新盤，於今日(7日)正式命名為吉喆(THE HIGHLINE)，並委託美聯物業作為項目銷售代理，項目提供173個住宅單位，戶型涵蓋開放式至三房間隔，預計將於短期內推出銷售，首批推售單位將不少於50伙，項目預計關鍵日期為2024年10月31日。

●何文田站朗賢峯兩期單日沽9伙

●啟德HENLEY PARK雙破價沽特色戶

●碧麗軒洋房成交價1.05億元

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周二(7日)以招標形式售出洋房6，實用面積3,469方呎，四房間隔，連440方呎平台，300方呎花園及281方呎天台，設私人電梯，成交價1.05億元，呎價約30,268元。

●九龍灣泰峯兩房呎價約17,419元

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，今(7日)錄得1A座20樓A室的成交，單位實用面積671方呎，兩房間隔，成交價1,168.8萬元，呎價約17,419元。

●沙田星凱‧堤岸三房售1,337萬元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸今日售出3座47樓D室，實用面積677方呎，單位享開場城門河景，採三房設計，成交價1,337.8萬元，呎價19,761元。樓盤開售至今累售1,154伙，佔全盤1,335伙逾86%。