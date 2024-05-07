外籍客851萬沽愉景新城連天台戶　呎價跌穿1.3萬

二手樓價回落，荃灣愉景新城連天台戶，放盤僅約一星期，減價至851萬元成交，較上月同類成交再低約2.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨45座中高層5室，實用面積約547方呎，兩房連露台間隔，獲外區上車用家以652.8萬元購入，呎價約11,934元。

●中原林龍南稱，北角半山金龍大廈C座高層1室，實用面積約1,143方呎，套三房間隔，叫價1,950萬元放售，最新累減102萬元或約5%，以1,848萬元連車位沽出，呎價約16,168元，新買家為用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角光超台B座中層5室，實用面積約530方呎，兩房間隔，向望樓景，叫價700萬元，最終減價55萬元，以645萬元成交，呎價約12,239元，屋苑去年年底成交呎價曾一度跌穿1.2萬元。

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九龍區

●中原曾向杰指，何文田天鑄7座高層A室，實用面積約988方呎，套三房間隔，另設工人套房，以3,100萬元成交，呎價約31,377元，原業主於2015年8月以約3,310萬元購入，持貨近9年帳面需蝕讓210萬元。

●香港置業馬漢偉表示，大角咀港灣豪庭5座低層D室，實用面積約346方呎，兩房間隔，望內園景，以約600萬元放盤約4個月，獲同區客洽詢，經議價後減價約67萬元，以533萬元成交，呎價約15,405元。

●美聯黃椿璿稱，西南九龍匯璽1B座中低層C室，實用面積約360方呎，一房間隔，享山景，叫價780萬元，放盤1個月後，最終以728萬元易手，呎價約20,222元，原業主持貨約7年，帳面賺約72.2萬元。

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新界區

●中原黃逸羲表示，荃灣區5月錄約16宗二手買賣，愉景新城4座頂層連天台戶，實用面積約656方呎，套三房間隔，外籍家庭換樓搬出，上月底叫價870萬元，僅一星期首置客以851萬元購入，呎價約12,973元，較上月同類成交低約2.5%。

●中原林恩信指，荃灣荃威花園J座中層2室，實用面積約477方呎，兩房間隔，享山景，上月開價380萬元，本月初調低至350萬元，再減25萬元，以325萬元易手，呎價約6,813元，新買家為投資者。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆麟苑L座低層9室，實用面積約554方呎，三房間隔，原業主為加快沽貨，累積減價25萬元，綠表客於未補價第二市場以355萬元購入，呎價約6,408元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊4月暫錄得8宗買賣，包括景湖居6座中層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，叫價488萬元，放盤3日，減價20萬元，獲買家以468萬元承接，呎價約8,556元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑E座低層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內白居二買家，獲減價17萬元，見屋苑鄰近家人居所，方便日後互相照應，未補價第二市場以413萬元購入，呎價約6,354元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺中心H座高層連天台戶，實用面積約366方呎，兩房間隔，以銀主盤形式放盤，叫價約478萬元，日前以420萬元易手，呎價約11,475元，新買家為上車客。

●中原楊頌堯稱，大埔居屋宏福苑E座中層7室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約260萬元，議價後以233萬元易手，呎價約5,406元，新買家為白居二客。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍5月暫錄約18宗二手買賣，沙田河畔花園C座高層3室，實用面積約242方呎，兩房間隔，議價後以350萬元易手，呎價約14,463元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山暫錄約18宗二手買賣，銀湖．天峰1座中層E室，實用面積約554方呎，兩房間隔，議價後以768萬元易手，呎價約13,863元。

●美聯陳少鴻指，馬鞍山觀瀾雅軒4座中層D室，實用面積約601方呎，早前以788萬元放售，區內租客近日於股市獲利，故決定套現「租轉買」，議價後以740萬元承接，呎價約12,313元。

●中原關偉豪表示，將軍澳居屋欣明苑A座中高層4室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場最初叫價470萬元，降價70萬元，以400萬元易手，呎價約7,220元，新買家為同區白居二客。

●世紀21(將軍澳)魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑F座中層2室，實用面積約597方呎，三房間隔，望內園景，去年中未補價第二市場叫價538萬元，最終累減73萬元，減幅約13%，區內白居二買家以465萬元購入，呎價約7,789元。

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