宏利投資管理：駕馭波動市　有咩輕鬆做法？

投資者沒有水晶球，不能準確預測市況未來升跌，更無法捕捉最佳買賣時機。面對波動市況，如投資者想減低波幅，參與具長線增長潛力的投資，或可考慮採取全自動執行的投資策略──平均成本法。

究竟甚麼是平均成本法？平均成本法是一項系統化投資策略，不論市場價格的波動，定期以固定金額投資於一項特定資產。這個做法的結果是投資者在資產價格處於低位時，買入較多資產單位；在價格處於高位時，買入較少資產單位。

平均成本法3大優點

市場上沒有一項投資策略能保證投資者在反覆波動的投資市場輕易獲取利潤或豐厚回報，其實最重要的是找到符合個人風險胃納、財政目標和預算的可行長期策略。

平均成本法的優點包括：首先是不論市況好壞，如常按預設指示作定期定額投資，金額通常較一筆過投資為低，適合風險胃納較低、沒有時間緊貼相關資產價格走勢或手頭資金不多的投資者。其次，對經驗較淺的投資者，採取平均成本法策略，可減輕非理性的「主動出擊買賣」對投資回報的潛在負面影響。再者，若市況大幅波動，投資者便有更多機會在低位「儲貨」，整個投資期的平均投資成本或會低於一筆過投資，有助分散一筆過購入成本過高的風險。

相比平均成本法，一筆過投資可能更為人熟悉，不少投資者具備相關實戰經驗，習慣以一整筆資金購買股票、債券、基金等資產。兩項策略各有特點，在不同的市況下，其所產生的回報可能出現明顯差異。

市場普遍認為，如資產價格持續走高，一筆過投資會可為冷靜和經驗豐富的投資者提供更可觀的回報。不過，投資者應謹記，捕捉最佳的出入市時機，是一筆過投資的成功關鍵，但要做到低買高賣並非易事。能做好情緒管理，以較平靜和靈活的態度應對市場變化亦很重要。

利用投資時間爭回報

願意在市場投資時間幾乎肯定較捕捉市場時機更為可取。投資是一場持久戰，保持耐性的投資者或許得到獎勵，而焦急衝動的投資者則可能會成為輸家。

平均成本法為投資者提供輕鬆但有紀律的投資方法，其策略本質是排除市況及心理因素的影響，按指示自動進行定期定額投資，避免作出錯誤的決定。如果投資者認為這方法對自己有幫助，便要主動踏出第一步，尋找具長線增長潛力的資產，設立月供投資計劃。

宏利投資管理