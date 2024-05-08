國泰：機票價格料將下降　香港快運新政回應客戶期望

他又指，隨着增加運力，亦見機票價格不斷下降，相信「在供求不斷更加正常化之下，票價會更加下降」。

對於香港快運調整票價涉及攜帶行李上機問題，李表示，香港快運是香港唯一一間低成本航空公司，在訂定票價時會參考其他亞洲航空公司的做法，以及參照顧客的需要。「目前最低嘅票價亦包一件寄艙行李」。他又謂，收到顧客的查詢說沒有寄艙行李機票價格可否再便宜一點的要求，故才有相應的檢討。

他又謂，未來會以國泰和香港快運雙品牌繼續營運，會繼續開辦新的航線，尤其以往不能直飛的目的地會有新的航線。其中香港快運今年會有新航線在下半年陸續公布。國泰方面會有新的投資去改善產品和服務，例如會與特色餐廳合作改善寄艙內餐飲等。

被問到未來派息問題，國泰主席賀以禮表示，集團一般做法是希望可以有50%分派比率，但每年最終決定仍須視乎當年的市場狀況。

至於燃油對沖政策，賀認為現有對沖政策清晰，目的為了平穩油價波動帶來的影響。財務總裁沈碧嘉補充，政策一般為對沖兩年的油價，並且會視乎價格和預計的使用量作調整，今年便為25%使用量作對沖。