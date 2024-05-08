耀才推買賣環球期貨唔收佣兼送800美元回贈

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，儘管港股近日走勢有明顯回暖迹象，但畢竟很多投資者仍對其信心未能完全復原；反觀，道指納指在過去三年走勢相當凌厲，其波幅吸引到很多投資者密切關注，參與人數更是與日俱增；以近期道指為例，曾在短時間內一度升近 40,000點，又一度跌穿38,000點，但很快又升近39,000點，可見波幅相當充裕，最適合可以買上買落的期貨產品。

再者，芝交所推出的微型指數期貨可謂是近年最受歡迎的投資者產品，客戶在耀才買賣此類產品，每張佣金僅0.09美元，優惠推出至今一直深受初接觸美股市場或較年輕的客戶歡迎，因而帶動上客量及交投量節節上升。

加上，現凡新客戶到耀才買賣環球期貨更可獲得高達800美元的佣金回贈，變相毋須佣金就可以進行道指期貨、納指期貨及近日走勢非常波動的黃金期貨買賣，再配合由金管局認可的24小時eDDA存款服務，客戶的確可以做到真真正正24小時存款、24小時進行買賣，藉此希望能為客戶帶來更靈活的投資商機，助客戶在投資路上勇往直前。