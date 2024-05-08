萬科掛牌轉讓深圳地皮以「瘦身」　起始價逾22億人幣

萬科指，該地皮是公司在行業快速發展階段獲取的商業辦公項目，原計劃主要用於在深圳員工辦公使用。鑑於當前行業形勢已發生重大變化，公司計劃不再建設該項目，因此擬對該項目進行整體轉讓，減少非主業資產對資金的佔用，聚焦資源做好、做強三大主業。公司堅定看好深圳超總片區的發展，仍是該片區建設參與度最高的企業之一。

該地皮面積1.92萬方米，用地性質主要為商業辦公等。

報道引述業內人士指，內地房地產行業近兩年經歷前所未有的深度調整，業務瘦身、收斂聚焦，將資源花在刀刃上，是房企的必然選擇。萬科不久前剛對外宣布瘦身健體一籃子方案，如今就已迅速有落地動作，足見其決心。相信萬科能透過堅定瘦身、聚焦主業，在產業新發展階段繼續健康發展。