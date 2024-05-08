索羅斯前軍師：拜登經濟學失敗　累消費者承受高通脹

金融大鱷索羅斯前軍師德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)接受外媒訪問時稱，如果他是經濟學教授，對拜登經濟學(Bidenomics)評分的話，他會給予「F」評級，原因是美國總統拜登的經濟政策失敗，導致美國消費者承受高通脹壓力。

德魯肯米勒表示，聯儲局促成政府無節制開支正損害美國人，並危及拜登連任的機會。他猛烈抨擊包括財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾在內的財政及貨幣當局。

「人們似乎確實對我們面臨的財政狀況有更多認知，似乎每個人都明白這一點，但耶倫除外，她只是不停花錢。」德魯肯米勒認為，這樣在政治角度上是愚蠢，因為它導致通脹，美國人正受到通脹損害，這一點不需要天才也能明白。

儘管他表示，其公司是資產價格上漲及寬鬆環境的主要受益者，但他仍認為，聯儲局在 2023年底加大力度推動即將減息的想法是一個錯誤。

此外，他對前總統特朗普也沒有太多好話可說，指特朗普在其總統任期內也可能會看到通脹。「對於拜登，我更擔心滯脹，因為所有的政府開支、耶倫用來操縱孳息率曲線的所有手段，以及聯儲局似乎重燃金融狀況的方式，我認為通脹的結果可能會出現。」