香港半島酒店首季平均可出租客房收入升54%

半島酒店平均可出租客房收入按年上揚，香港平均可出租客房收入為3,327元，按年升54.38%；其他亞洲地區為1,927元，按年升14.83%；美國及歐洲為3,490元，按年升1.42%。

季內，半島酒店香港平均房租為7,169元，按年升29.68%；其他亞洲地區為3,420元，按年升8.15%；美國及歐洲為7,666元，按年升6.51%。

出租物業方面，首季住宅、商場及辦公大樓的出租率分別為90%、88%及86%，按年比較，商場及辦公大樓均向下。

就年初至今的業績，香港上海大酒店主席米高嘉道理爵士表示，在2024年第一季度，喜見大中華地區業務已錄得改善，當中以香港半島酒店的業務表現穩定，但長途訪港旅客人次仍遜於預期。東京半島酒店業務強勁，酒店房租持續高企，而亞洲其他地區及美國市場的業務亦表現理想。不過，位於倫敦及伊斯坦堡的新酒店則尚未達到穩定的盈利水平。

他指，集團的整體財務狀況維持穩健。在數年疫情的艱難時期過後，各項業務正逐步回復至正常水平。集團保持充裕的流動資金及可控的負債比率，加上審慎控制成本及安排額外貸款，目前擁有充裕的資金可應付營運需求，並足以支持集團的業務增長及發展。