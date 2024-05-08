機構：內地百強房企4月銷售挫45%　料更多房策細則落地

根據中國房地產研究機構克而瑞數據，4月百強房企實現銷售操盤金額3,121.7億元人民幣(下同)，按年跌44.9%，按月跌12.9%，單月業績規模仍保持在歷史較低水平。今年首4個月，百強房企實現銷售操盤金額1.09萬億元，按年跌46.8%，跌幅收窄0.7個百分點。

從企業表現看，4月單月業績按月增長的百強房企不足四成。單月業績按年降幅大於50%的企業數量達45家，整體呈普遍下降態勢。首4個月，百強房企累計操盤金額超百億元的房企只有21家，去年及2022年同期分別有45家及47家。即使是全口徑銷售金額，過百億元的房企也僅25家。

從企業端看，樓市「金三銀四」的缺席、銷售不及預期，仍是導致企業持續審慎投資的最重要因素。月底中央經濟局會議提出「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」，以及各大重點城市均或多或少放鬆限購政策，預計接下來市場將迎來更多政策細則落地。

報告指，房企及買家均有較濃的觀望情緒，在市場顯著築底、呈現回暖勢態前，房企都將保持審慎、觀望態度，土地市場的動態將集中於國央企、優質核心地塊上。