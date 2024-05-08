花旗中學生創業比賽冠軍隊　創新方案助青年生涯規劃

香港中學生初創計劃匯報比賽《Citi呈獻IdeaPOP! 2024》早前完滿結束，並選出基督教香港信義會宏信書院之「TechXplorers」為冠軍隊伍。

TechXplorers以創新方案解決青年生涯規劃難題，提出透過「Orbit」平台，利用遊戲化和元宇宙的概念，讓對未來方向尚未有明確想法的學生，能夠體驗大學本科級別的入門課程，並獲得求職平台認可的數碼證書。

花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉女士表示，集團一向推動創新，包括以創新意念解決社會問題，《IdeaPOP!》比賽正符合此理念。同學們在比賽中發揮破格的創意，更欣賞他們時刻保持求知欲及同理心，並勇於付諸行動以改善社會，集團期待繼續與各界攜手，為社會帶來更積極及正面的改變。

SEED Foundation行政總裁羅君本希望，透過此活動激發創意，同時創造更多社會價值，讓參賽中學生建立自信與團隊合作，提升解難能力，並提出實踐理論與專業水平兼備的企劃書。

《IdeaPOP!》由花旗集團冠名贊助、SEED Foundation主辦，今年有多達165隊報名。